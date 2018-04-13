Filistinli sığınmacı, okulu kapanmasın diye tek ayağıyla Everest'e tırmanıyor

Yakalandığı kemik kanseri nedeniyle tek ayağını kaybeden ancak bu hastalığı yenen 22 yaşındaki Havamde, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı Ürdün'deki El-Cufe Okulu'nun kapanmaması için farklı bir kampanyayı hayata geçirdi.

Havamde, aynı zamanda kendisinin de 10 yıl eğitim gördüğü, 750 Filistinli mültecinin okuduğu Cufe Okulu'nun maddi imkansızlıklar sebebiyle kapanmaması için bağış toplamak amacıyla "İlk Adım" kampanyasını başlattı.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarla kampanyayı dünyaya duyurmak isteyen Havamde, 2 Nisan'da koltuk değnekleriyle Nepal-Çin sınırında bulunan 8 bin 848 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek dağı Everest Dağı'na tırmanmaya başladı.

Filistinli genç, 2010 yılında kansere yakalandığında büyük destek gördüğünü söylediği okuluna yardım toplamak için başladığı tırmanışta 5 bin 100 metreye ulaştı.

Kendisi de Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir mülteci kampında doğup büyüyen Havamde, gelecek günlerde Everest Dağı'nda bulunan 5 bin 364 yükseklikteki ana kampa ulaşarak kampanya için yaptığı tırmanışını tamamlamayı hedefliyor.

Filistinli genç, 1 milyon dolar yardım toplamayı amaçlıyor

Havamde, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak doğa koşulları nedeniyle zaman zaman zorlandığını dile getirdi.

Everest Dağı'ndaki ana kampa ulaşmakta kararlı olduğunu dile getiren Havamde, "Filistinli mültecilerin de hayal kurmaya ve bu hayalleri gerçekleştirmeye hakkı var. Bu tırmanış sayesinde hiçbir şeyin imkansız olmadığını kanıtlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Havamde, mezun olduğu okulun kapanmasına engel olmak istediğini belirterek, "İlk Adım kampanyası sayesinde sesimizi dünyaya duyurmayı ve mezun olduğum okula 1 milyon dolar yardım toplamayı amaçlıyorum" dedi.

Filistinli genç, kampanya kapsamında şu ana kadar 13 bin dolarlık yardım toplandığını ancak, desteğin artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA