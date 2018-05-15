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Filistinli şehit bebek Leyla gözyaşlarıyla uğurlandı

İsrail'in Gazze'de katlettiği 8 aylık bebek Leyla Enver Gandur'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Henüz 8 aylıktı Leyla Enver Gandur... Filistin'in, İsrail'in vahşi saldırılarında hayatını kaybeden en küçük şehidi... 

İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombası minik Leyla'yı ailesinden, sevdiklerinden, hayattan kopardı.

Leyla, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şehit oldu. Cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Minik Leyla için, ailesinin cansız bedenine sarılıp ağlamalarının ardından Büyük Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra Filistin Meydan Kabristanlığı'nda defnedildi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: leyla enver gandur, israil, gazze, filistin
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