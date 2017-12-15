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Filistinli şehidin son sözleri: Bu toprak bizim, teslim etmeyeceğiz

İsrail'in 2008 yılında Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında iki bacağını kaybetmesine rağmen Kudüs'e destek gösterilerine katılan Filistinli Ebu Süreyya bugün şehit edildi.

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Filistinli şehidin son sözleri: Bu toprak bizim, teslim etmeyeceğiz

İsrail'in 2008 yılında Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında iki bacağını kaybetmesine rağmen Kudüs'e destek gösterilerine tereddütsüz katılan Filistinli İbrahim Ebu Süreyya'nın son sözleri "Bu toprak bizim, teslim etmeyeceğiz." oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı Filistin genelinde düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor. Bu gösteriler sırasında İsrail gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmaya devam ediyor.

İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilere müdahalesinde bugün şehit olan 2 kişiden biri engelli Ebu Süreyya'ydı. İsrail'in 2008 yılında düzenlediği saldırılarda iki bacağını kaybeden Ebu Süreyya, Kudüs'e destek gösterilerine katılanlar arasında yerini alanlardandı.

Göstericiler, engelli olmasına rağmen topraklarını savunmak için gösterilere katılan Ebu Süreyya'dan ölmeden kısa süre önce görüşlerini aldı. Sosyal medyada bu akşam itibarıyla yayınlanan görüntülerde Ebu Süreyya'nın son sözleri şu şekildeydi:

"İsrail ordusuna, burası bizim toprağımızdır mesajını vermek için geldim. Toprak bizim toprağımız, Trump'ın kararı için teslim etmeyeceğiz. Buradaki gösterilerimize de devam edeceğiz. İsrail ordusuna meydan okuyoruz. Filistin halkı cesur bir halktır."

Görgü tanıkları, Ebu Süreyya'nın, engeline rağmen "Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek ve Mescid'i Aksa'ya destek" için düzenlenen gösterilere her gün katıldığını ifade ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin Gazze'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde Yasir Sukkar (23), İbrahim Ebu Süreyya (29) adında iki Filistinli gencin şehit olduğu, 5'i ağır 82 kişinin yaralandığını" belirtmişti.

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