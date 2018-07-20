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Filistinli öğrenciler İsrail baskısına boyun eğmiyor

Han al Ahmar'de minik öğrenciler, İsrail’in yıkım tehdidi ile karşı karşıya kalan köylerini ve okullarını savunmak için bu yıl erken ders başı yaptı.

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5 Temmuz tarihinde İsrail askerleri buldozerlerle Batı Şeria'nın Hal El Ahmar köyüne girmişti, 40 ev ve ağılı yıkıp geçmişti.

Taş yollardan geçiyorlar

O köyde sabahın erken saatlerinde 10 yaşındaki Hamza kardeşi ve kuzeni ile okula gitmek için hazırlanıp yola çıkıyor.

Her gün köyde bir tepenin üzerine kurulan evlerinden aşağı, taş yollardan geçerek okullarına gitmek zorundalar.

Yıkım tehdidine direniyorlar

Hamza, uzun ve yorucu bir yürüyüşün sonunda okul arkadaşlarına katılıyor.

Filistinli öğrenciler İsrail'in yıkım tehdidine "erken eğitimle" direniyor. 

"Okulumuzu yıksalar da bu topraklar üzerinde kalmaya devam edeceğiz. Burası bizim toprağımız. Onlar yıksalar da biz tekrar inşa edeceğiz. Okulu yahudilerden korumaya geldik." 

Kilit noktada

190 öğrencisi bulunan Han al Ahmar köyündeki okula 5 farklı köyden öğrenci gidiyor.

Filistinli Öğretmen Ghader Abu Zaher okulun konumunu şöyle anlatıyor:

"İsrail işgalinin önemli noktaları olan yerleşim yerlerine bağlanıyor. Hepimiz için burası Filistin, bizim topraklarımız ve birçok noktayı bir araya getiriyor."

İşgale meydan okuyacaklar

Eğer İsrail yıkımı gerçekleştirirse, Kudüs’ü Filistin bölgelerinden fiili olarak ayırmış olacak.

Yıkıma gelecek olan İsrail ekiplerini ise Hamza ve arkadaşlarının direnişi bekliyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: hamze, filistin, Batı Şeria
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