Filistinli öğrenciler, "İsrail askerlerinin tacizi altında" eğitimlerini sürdürüyor

Nablus-Ramallah sınırındaki El-Lubben es-Saviye Erkek Lisesi'nde okuyan öğrenciler, okulun çevresinde konuşlanan İsrail askerlerinin baskı ve ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor. Ancak sıkıntılarını şikayet edecekleri ne bir merci buluyor ne de sorunlarını çözecek güce sahipler.

İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş atıldığı gibi çeşitli bahanelerle öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiler kullanarak korku ve şiddet politikasını uygulamayı sürdürüyor.

Lisenin 11. sınıf öğrencisi Abdullah en-Nubani, İsrail askerlerinin, okul yolunda kendisine ve arkadaşlarına uyguladığı baskıyı anlattı.

Durdurup üzerini arıyorlar

İstisnasız her gün okula giderken İsrail askerleri tarafından durdurulduğunu ve üzerinin arandığını, bu nedenle genelde derslere geç kaldığını ifade eden Nubani, sabahları okula giderken yürüdükleri yolun, kabusa dönüştüğünü dile getirdi.

Nubani, okul yolunda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bizi durdurup, üzerimizi arıyorlar. Aramızdan bazılarını, Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş attığımız gerekçesiyle gözaltına alıyorlar. Okula gitmek için en az bir kilometre yol yürüyoruz. Bir de askerlerin engellemesiyle karşılaşırsak en az üç kilometre yürümek durumunda kalıyoruz."

"Öğrenciyi gözaltına alacaklardı"

İsrail askerleri veya Yahudi yerleşimcilerin günübirlik tacizleri altında okula ulaşarak eğitim almaya çalıştıklarına dikkat çeken Nubani, "Önceki gün askerler bir öğrenciyi sıkıştırdı, eğer öğretmenler ile çevredekiler müdahale etmeseydi gözaltına alacaklardı. Askerler göz yaşartıcı gaz kullandı, havaya ateş açtı. Bunlar, öğrencilerin psikolojisini olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"Birçok öğrenci darp ve çeşitli ihlallere maruz kaldı"

Es-Saviye beldesinde köy meclisi üyesi Abdurrahman Süleyman da öğrencilerin "baskı ve kısıtlamalar" nedeniyle korku içinde olduklarını ve eğitim hayatlarının bundan etkilendiğini dile getirdi.

Süleyman, "Okulda birçok öğrenci geçen yıllarda İsrail güçlerinin gözaltı, darp ve çeşitli ihlallerine maruz kaldı. İsrail ordusu, Filistinlilere daha fazla baskı yapmak amacıyla okulun ana girişini de araçlara kapattı" dedi.

"Öğrenciler her an baskın yapılacağı endişesiyle ders görüyor"

İsrail'in Filistinli öğrencileri hedef alan ihlallerini cep telefonuyla kaydeden okul müdürü Muhammed Esad da görüntüleri göstererek, şunları kaydetti:

"Biz burada ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Öğrencilerimiz silahlarla donanmış askerlerin arasından geçerek gününe başlıyor. Üzerleri aranıyor, gözaltına alınıyor ya da alıkonuyorlar. Birkaç ay önce bir öğrencimiz derslikte olduğu sırada gözaltına alındı. Her an okul çevresinde bulunan askerler, çocukların motivasyonunu kırıyor. Öğrenciler, her an baskın yapılacağı endişesi altında, göz yaşartıcı gazlar arasında nasıl dikkatini toplasın, nasıl eğitim görsün."

İsrail yapı inşasına izin vermiyor

Nablus'ta 1944 yılında inşa edilen okulun yaklaşık 600 öğrencisi var. Okula ait arazi 30 dönüm olmasına rağmen, idare ve güvenliği İsrail'e ait olan "C" bölgesinde bulunması dolayısıyla burada herhangi bir yapının inşasına izin verilmiyor.

