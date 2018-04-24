Filistinli mülteciler Yermük Kampı'nda ölümle burun buruna yaşıyor

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi güçleri, Doğu Guta'yı ele geçirmelerinin ardından, geçen perşembe Şam'ın güneyinde, neredeyse tamamı terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Yermük'e yoğun saldırılar başlattı.

5 gün içinde aralıksız bombardıman

Rejimin, daha önce DEAŞ ile kuşatma altındaki bölgeyi boşaltması için yaptığı müzakerelerden sonuç çıkmadı. Esed rejimi, 5 gün içinde bölgeye 300’den fazla hava saldırısı yaptı.

Esed, teröristlere koridor açtı

Sivillerin tahliyesine izin vermeyen Esed rejimi ve İran destekli gruplar, DEAŞ'lı teröristlerin Şam'ın güneydoğusundaki Süveyda ili üzerinden Humus’taki çöl alanlarına geçebilmesi için koridor oluşturdu.

Bin 150 füze atıldı

Filistin için Eylem Grubu’nun verilerine göre, operasyonun başından bu yana 336 varil bombası ve bin 150 füze atılan Yermük’te, en az 20 Filistinli mülteci hayatını kaybetti.

Filistinli mülteciler Yermük Kampı'na sığındı

Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı, 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim.

8 kilometrekarelik bölümü DEAŞ'ın elinde

Bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ’ın, doğusu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolünde.

Çok az bir kısmı rejim karşıtlarında

Yermük Kampı’nın kuzeyinde Esed rejimi ile DEAŞ arasında kalan 1 kilometrekarelik alanı ise rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam kontrol ediyor.

Yüz binden fazla sivil kuşatma altında

Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük’ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde yarısından çoğu Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 500 aile yaşıyor.

ÖSO kontrolündeki küçük alanda ise yaklaşık 100 bin sivil kuşatma altında.

2010'a kadar bölge, Şam'la yarışır durumdaydı

Muhaliflerin kontrol ettiği bölgede yaşayan 65 yaşındaki Gazzeli Um Fida, Yermük'ün eski günlerine dönmesini istiyor.

"Evlerimizi terk etmemizi istiyorlar. Gitmek istemiyoruz. Çocuklarımızı burada yetiştirdik, Filistin'e dönebilsinler diye. Her şeye, açlığa, susuzluğa, elektriksizliğe alıştık. Eskiden burada 750 bin kişi yaşardı. 2010'a kadar bölgemiz, ticaretiyle, üretimiyle Şam'la yarışır durumdaydı."

Yüzde 95'i işgal altında

Yermük Kampı’nın yüzde 95’ini işgal eden DEAŞ, kampın çevresindeki Hacer El Esved semtinin tamamını, Tadamun Mahallesi'nin büyük bölümü ile Kadem, As Sari ve Müezziniye mahallerini kontrol ediyor.

Kaynak: AA