Filistinli mülteciler için acil yardım çağrısına Türkiye yetişti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistinli mültecilere ayırdığı fonda kesintiye gitmesi büyük sıkıntıyı da beraberinde getirdi.

Bu kesintinin ardından Birleşmiş Milletler 800 milyon dolarlık acil yardım çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Kuruluşu'nun düzenlediği “İnsanlık Onuruna Paha Biçilemez” yardım kampanyasına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan(TİKA) destek geldi.

57 bin mülteciye ilaç ve tıbbi malzeme desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Ürdün’de Vahdet Kampı'ndaki 57 bin mülteciye ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Kuruluşun Ürdün Direktörü Roger Davies (RACIR DEYVİZ), geçirdikleri bu zor dönemde Türkiye'nin desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

TİKA Başkanı Serdar Çam da özellikle Filistin’de sağlık alanında önemli projeleri olduğunu ifade ederek, bütün coğrafyalarda insanların temel sağlık hizmetlerine erişimi için sürekli çalıştıklarını söyledi.

Çam, ayrıca, kampın bünyesinde bulunan bir okulun da TİKA tarafından yenileneceğini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber