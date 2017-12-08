Filistinli Muhammed'in bağımsız Filistin hayali

Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen “Türkçe Yaz Okulu” programında 57 ülkeden 700 öğrenci, yaklaşık bir ay süresince Türkiye'nin 22 farklı şehrinde ve 23 üniversitesinde Türkçe öğrendi.

15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Türkçe Yaz Okulu” programının kapanışında biraraya gelen gençler programın “Geleceğe Yazılan Türkçe Mektuplar” bölümünde, hayallerini yazdıkları mektupları Türkçe olarak okudu.

İçlerinden bir tanesinin hayalini haykırışı herkesi derinden etkiledi. En çok etkilenenler arasında Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş de vardı.

Filistinli Muhammed Natsheh tüm dünyaya, 'Filistin bir gün Türkiye gibi özgür ve bağımsız bir ülke olsun!' diye haykırdı.

Filistinli Mohammad Natsheh’in Türkçe Yaz Okulu programında okuduğu mektup:

“Selamun aleyküm;

Benim adım Mohammad Natsheh, Filistinliyim. Müslümanların ilk kıblesinden Osmanlının torunlarına selamlar getirdim. Ben bir gönül elçisiyim. Filistin halkının sevgi ve muhabbetini taşıyan bir elçi. Hem sevinçliyim, hem de hüzünlüyüm.

Sevinçliyim, çünkü bir ay boyunca Türkiye’de çok güzel vakit geçirdim. Sizi daha yakından tanıdım. Tanıdıkça daha çok sevdim. Üstelik farklı ülkelerden pek çok arkadaş edindim, yepyeni dostluklar kurdum ve kültürler tanıdım. Hepimizin ortak dili Türkçe oldu. Türkçe konuştuk, Türkçe anlaştık, Türkçe eğlendik. Öyle mutlu anlar yaşattınız ki, ömür boyu unutmayacağım.

Bizim sevincimiz buruk bir sevinç. Ben şu anda buradayım, tam karşınızda. Ama aklım ve kalbim uzaklarda, sevgili vatanım, işgal altındaki Kudüs’te.

Biliyoruz, yıllardır bizi dualarınızdan eksik etmediniz. Emin olun, Türkiye de yıllardır Filistin halkının gönlünde ve dualarında. Türkiye’nin 15 Temmuz’da yaşadığı o kâbus dolu gecede bizler hiç uyumadan Mescid-i Aksa’dan sizlere dua ettik. O kâbus dolu geceden selamete çıkmamız için. Çünkü sizin selametiniz bizim selametimizdir. Ardından aldığımız haberlerle Müslümanların yaşadığı sevinci görmeliydiniz…

Tam bir yıl sonra, yine bir Temmuz ayında, çok kısa bir süre önce, Mescid-i Aksa’da yaşadıklarımız karşısında bizi yalnız bırakmadığınıza bir kez daha şahit olduk.

Gördüm ki, bu iki halk yüz yıllardır birbirine hep kardeş oldu. Gerçek mânâda kardeş! Sevinciyle sevinen, acısıyla dertlenen kardeş.

Hayalim ve inancım o dur ki,

Yirmi yıl sonra Filistin ikinci vatanım Türkiye gibi özgür, Türkiye gibi kalkınmış, Türkiye gibi bağımsızlığını kazanmış olsun,

Filistin adı, artık acıyla, gözyaşıyla ve kederle değil, umut ve barışla anılsın,

Ve bugün siz bizi nasıl ağırladıysanız, yirmi yıl sonra huzurun, sevginin, adaletin egemen olduğu bir Filistin’de, Allah bize de sizi ağırlamayı nasip etsin.

Biemanallah.