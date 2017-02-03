Filistinli mahkumlara işkence eden İsrail'e protesto

Gazze ve Batı Şeria, cezaevine baskın düzenleyen ve şiddet uygulayan İsraillileri gösterilerle kınadı. İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri ve cezaevi baskınları Gazze ve Batı Şeria'da protesto edildi.

Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'ne bağlı Esirler Birliği'nin çağrısıyla Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde toplanan göstericiler, "Esirlerimizi unutmayacağız", "Esirlerimizin davası bizi birleştirir, dağıtmaz" yazılı dövizler taşıdı.

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in hapishanelerdeki baskı politikası ve Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Rıdvan, "İşgalci güçleri, büyük sonuçları olacak bu baskı politikasına karşı uyarıyoruz. Ayrıca cezaevindeki esirlere dokunulmaması yönünde de ihtarda bulunuyoruz." dedi.

'İhlallerin önüne geçilsin'

Uluslararası insan hakları kuruluşlarına da çağrıda bulunan Hamas yöneticisi, İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için harekete geçmelerini istedi.

Öte yandan Batı Şeria'daki Ramallah kentinin merkezinde bulunan El-Menara Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail hapisanelerindeki Filistinli tutukluların korunmasını isteyen dövizler taşıyarak, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini sloganlarla protesto etti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) mensubu Halide Cerrar, "Biz burada Filistinli tutuklularla dayanışmak için toplandık. Dünyaya tutuklularımızın tehlikede olduğunu söylüyoruz. İsrail'in morallerini bozmayı hedefleyen baskılarına karşı tutukluların korunması gerekiyor." dedi.

Ulusal ve İslami Esirler Komitesi Üyesi Neşet el-Vahidi, İsrail hapisanelerindeki Filistinli tutukluların durumlarının zor ve kötü olduğunu belirtti.

Esir İşleri Kurulu tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Nefha ve Ketziot cezaevlerine baskın düzenleyen İsrail özel kuvvetlerinin Filistinli tutuklulara karşı eşi benzeri görülmemiş ihlallerde bulunduğu belirtilmişti.

Açıklamada, hapishane kapılarının tamamen kapatılarak göz yaşartıcı gaz sıkıldığı, tutukluların aşağılanarak çıplak bir şekilde koğuştan çıkartılıp soğukta bekletildiği ve koğuştaki eşyaların tahrip edildiği bildirilmişti.