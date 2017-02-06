  • 06 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Filistinli Kıyk yeniden açlık grevine başladı

Filistinli Kıyk yeniden açlık grevine başladı

İsrail'in idari tutukluluk kararını protesto amacıyla açlık grevi yapan Kıyk'ın, 16 Ocak'ta tekrar gözaltına alındıktan sonra yeniden açlık grevine başladığı bildirildi.

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Filistinli Kıyk yeniden açlık grevine başladı
Filistinli gazeteci Kıyk'ın eşi Feyha Şeleş, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Avfere Askeri Mahkemesinde bugün görülen duruşmada İsrail'in Kıyk hakkında yeniden idari tutukluluk kararı verdiğini belirtti.
 
"Karar iptal edilene dek açlık grevi sürecek"
 
Şeleş, eşinin kararı protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığını ve karar iptal olana dek grevine son vermeyeceğini ifade etti.
 
Suudi Arabistan'ın El-Mecd televizyonunda görev yapan Filistinli gazeteci Muhammed el-Kıyk, 21 Kasım 2015'te İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmış, bir ay sonra hakkında 6 ay tutukluluk kararı çıkmıştı.
 
Kıyk, İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevi başlatmış, 94 günlük grevin ardından geçen mayıs ayında serbest bırakılmış ancak 16 Ocak'ta tekrar gözaltına alınmıştı.
 
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. AA
 
Etiketler: filistinli gazeteci kıyk, açlık grevi, israil, tutuklama
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