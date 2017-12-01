Filistinli kadınlar boks öğreniyor

xxxxxx

Filistin Boks Federasyonu sayesinde yaklaşık 40 kadın boksla tanıştı. Kadınları fiziksel ve zihinsel olarak güçlendiren bu spor stresle baş etmelerine de yardımcı oluyor.

Boks Federasyonu’ndan Ali Abdelshafi, kadınların boks derslerine olan yoğun ilgisinden oldukça memnun.

Abdelshafi, çoğu spor okulundan mezun 40 kadının bu sporla ülkelerini temsil etmek istediklerini de söylüyor.

Kapalı spor salonunda, uzun eşofmanları ve başörtüleriyle eğitim gören kadınlar, yapabilecekleri ve yapamayacakları şeyler üzerindeki önyargıları yıkmak istiyor. Kadın boksör adayları, sporun İslami şartlara uygun olarak yapılabileceğini de kanıtlıyor.

Kadınların antrenmanlardaki başarıları ise Federasyon yetkililerini ümitlendirmiş durumda. Filistin Boks Federasyonu daha fazla kadına ulaşmayı amaçlıyor.

Kaynak: AP