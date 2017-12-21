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Buradasınız : » » Filistinli idari tutuklulardan İsrail mahkemelerine boykot

Filistinli idari tutuklulardan İsrail mahkemelerine boykot

İsrail hapishanelerinde "idari tutukluluk" uygulaması kapsamında bulunan yaklaşık 500 Filistinli 2018 yılından itibaren İsrail mahkemelerini boykot edecek.

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Filistinli idari tutuklulardan İsrail mahkemelerine boykot

Tutukluların bu kararlarını 10 gün sonra uygulamaya koyacağı ve kendi adlarına avukatlarının dahi mahkemelere çıkmayacağı açıklandı.

Filistinli tutukluların "adeta boyunlarına dayanmış bir kılıç gibi zalimane ve illegal uygulamaya karşı" bu adımı attığına vurgu yapılarak, İsrail mahkemelerinin sadece şekilden ibaret olduğu ve İsrail'in iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) direktifleri doğrultusunda kararlar verdiğine dikkat çekildi.

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: İsrail hapishaneleri
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