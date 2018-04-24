  • 24 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.088
    EURO 5.007
  • BIST 110058.62
    ALTIN 175.05
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Filistinli göstericiyi vuran İsrail askerinden sevinç çığlığı

Filistinli göstericiyi vuran İsrail askerinden sevinç çığlığı

Filistinli göstericiyi plastik mermiyle vurduktan sonra sevinç çığlığı atan İsrail askerinin görüntüsü ortaya çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Filistinli göstericiyi vuran İsrail askerinden sevinç çığlığı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus şehrinde 13 Nisan'da kayda alındığı belirtilen videoda, üç İsrail askerinin Filistinli göstericilerden uzak bir bölgede beklediği görülüyor.

Göstericilerin kendilerine yaklaşmasını bekleyen bir İsrail askeri, silahıyla göstericilerden birini hedef alıyor. Diğer asker, silahı kullanan askere, "Beyaz olan biraz cesur gibi. Biraz daha yaklaşacaktır. O yaklaşana kadar bekle." diye emir veriyor.

Görüntülerde, diğer askerin, silahı kullanan askere Filistinli göstericileri kastederek, "Onlara taş atmamaları gerektiğini öğretecek iyi bir atış yapmamız lazım." dediği duyuluyor.

Göstericinin vurulduğunu gördükten sonra sevinç çığlığı atarak, küfür ediyor

Kısa bir süre sonra tetiğe basan İsrail askeri, Filistinli göstericinin vurulduğunu gördükten sonra sevinç çığlığı atarak, vurulan kişiye küfür ediyor.

Yanındaki asker ise silahı kullanan askere "profesyonel ol" diyerek sevinç çığlıklarına son vermesi uyarısında bulunuyor.

"Bir gerçek mermi ve her şey sona erer"

Atışın ardından sohbet eden İsrail askerlerinden biri, "Bir gerçek mermi ve her şey sona erer." diyor.

Filistinliler, Batı Şeria ve Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine devam ediyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl göstericilere ateş açması sonucu 41 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermilerin hedefi olan 4 bine yakın gösterici yaralandı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER