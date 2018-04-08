Filistinli gazeteci Murteca için cenaze töreni düzenlendi

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen eylemlerde İsrail askerleri tarafından dün şehit edilen 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca için düzenlenen cenaze törenine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'deki parlamento Başkanı Ahmed Bahr, çok sayıda vatandaş ve gazeteci katıldı.

El-Ömeri Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesinde konuşan Heniyye, "Murteca'nın gerçek bir kahraman olduğunu ve Filistin halkının bu kutsal topraklara bağlılığını gösterebilmenin bedelini hayatıyla ödediğini" söyledi.

Heniyye, "Murteca'nın hakikat oklarıyla işgalci İsrail'in yalanlarını vurmak ve ortaya çıkarmak için fotoğraf makinesini alarak görevinin başına geçtiğini" ifade etti.

Şehit sayısı 31’e yükseldi

İsrail, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen eylemlerde dün 10 kişiyi öldürmüş, 30 Mart'tan bu yana İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli sayısı 31'e yükselmişti.

Gösterilerde bin 354 Filistinli de yaralanmıştı. Bunların 33'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi var.

Kaynak: AA