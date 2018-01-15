Filistinli engelli şehit Ebu Süreyya'nın ölüm nedeni: İsrail kurşunu

İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlallerini Takip Heyeti'nin hazırladığı raporda, engelli İbrahim Ebu Süreyya'nın İsrail kurşunuyla başından vurularak şehit edildiği ortaya çıkarıldı.
Heyet Başkanı İmad el-Baz, konuya dair Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Ebu Süreyya'nın ölümünde rolü olmadığı yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Engelli şehit Ebu Süreyya'nın kabrinin dün resmen açılarak, kafatasındaki kurşunun çıkarıldığını ifade eden Baz, "Ebu Süreyya'nın kafasındaki kurşunun İsrail'e ait olduğu tespit edildi." dedi.
Baz, Ebu Süreyya'nın 15 Aralık'ta şehit edilmesinin ardından bu üzücü olaya dair delillerin toplanması yönünde çalışma yürüttüklerini hatırlatarak, Ebu Süreyya'nın 30 metre uzaklıktan atılan kurşunla hayatını kaybettiğini dile getirdi.
İsrail'in engelli birini kasıtlı öldürdüğüne dair delillere sahip olduklarını vurgulayan Baz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunmasını istediklerini belirtti.
İsrail'in 2008 yılında düzenlediği saldırılarda iki bacağını kaybeden engelli şehit İbrahim Ebu Süreyya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına karşı 15 Aralık'ta düzenlenen protestolara tekerlekli sandalyesiyle katılmış, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
AA