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Buradasınız : » » Filistinli çiftin evliliği İsrail engeline takıldı

Filistinli çiftin evliliği İsrail engeline takıldı

İsrail, Almanya'da tanışan Gazzeli Ala Ebu Neda ve Batı Şerialı Ali Ömer Muhsin'in Batı Şeria'da düğün yapmasına izin vermedi.

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Filistinli çiftin evliliği İsrail engeline takıldı

Haaretz gazetesinin haberine göre, 14 yıl önce Almanya'ya giden Ala Ebu Neda ve yine Almanya'da tanıştığı Ali Ömer Muhsin düğün yapmak için Batı Şeria'ya gitmek istedi.

İsrail Sivil İdaresine Batı Şeria'ya giriş izni için başvuran gelin Ebu Neda'nın talebi, "Batı Şeria'ya geçmesi için uygun şartları taşımadığı" gerekçesiyle reddedildi. Ailesine de Gazze'den Batı Şeria'a geçiş izni verilmedi.

Çift, Almanya'da 2 yıl önce tanıştı ve aileleriyle görüştükten sonra evlenmeye karar verdi.

Damadın babası Nidal Muhsin, oğlunun Almanya'da okuduğunu ve tek isteğinin nişanlısı ile ailesinin Batı Şeria'ya girmesi olduğunu, oğlunun tekrar Almaya'ya döneceğini anlattı.

Muhsin, çiftin düğün tarihi olarak 6 Nisan'ı seçtiğini ancak İsrail'in engellemesi nedeniyle düğünü ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

İsrailli insan hakları örgütü Gisha Seyahat Özgürlüğü Hukuk Merkezi (Gisha Legal Center for Freedom of Movement) ise konuyla ilgileniyor.

Gisha Hukuk Departmanı Direktörü Osnat Cohen-Lifshitz ise gazeteye yaptığı açıklamada, İsrail yasalarının birinci dereceden yakının düğünü için Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya geçişe izin verdiğini böylelikle Ebu Neda'nın ailesinin Batı Şeria'ya geçmek için gerekli şartları taşıdığını açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: filistin, israil, Batı Şeria
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