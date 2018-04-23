Filistinli çiftçi İsrail mermilerine aldırmadan arazisini ekiyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus kentinin güneyindeki Havara askeri kontrol noktasında konuşlanan İsrail güçleri, "ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasını ve İsrail'in ihlallerini" protesto eden göstericilere sık sık sert müdahalelerde bulunuyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere karşı kullandığı mermi ve gaz bombaları birçok kez Duveykat amcanın arazisine ve yakınına düştü.

Söz konusu kontrol noktası yakınlarında 6 dönüm tarım arazisi bulunan Duveykat amca ise yaşına rağmen cesaret ve direniş örneği sergileyerek, toprağını ekip biçmekten geri durmuyor. Yaşlı çiftçi Duveykat, bu direnişinde yalnız değil. Kendisi gibi ilerlemiş yaşlarına rağmen yöre halkı da korkmadan işgale direnerek topraklarını ekip biçiyor.

"Bu topraklar bizim"

Yaklaşık on yıldır karşılaştığı zorluklara aldırmadan yaşadığı Nablus kentinin Ruceyb köyünden kiraladığı kontrol noktası yakınındaki araziyi ekmeye gelen yaşlı adam, sağır edecek mermi seslerine ve patlamalara rağmen çalışmayı sürdürüyor.

"Yaşadığımız bu topraklar bizim. İşgalci İsrail'e toprağımızdan vazgeçmeyeceğimizi ve ona bağlı olduğumuzu göstermek için toprağımı ekmeye ve sahip olduğum her şeyi korumaya devam edeceğim. Toprak bizim için çok değerli. Gençlerimiz bu topraklar uğruna işgalcilerle mücadele ediyor. Biz de işgalcilere kararlı olduğumuzu göstermek için topraklarımızı ekiyoruz."

İsrail askerlerinin olaylar tırmandığında ve yaşanan arbede sırasında kendisine tehdit ve baskı yaptıklarını ifade eden Duveykat amca, bunlardan korkmadığını anlattı.

"Toprağımı korumak ve ekmekten başka bir şey yapmadım. Bundan dolayı korkmaya gerek yok. Ölene kadar burada kalacağım. İsrail askerleri bazen işimi yapmamı engellemek istiyor. Ellerinde silahlar topraklarıma girip, ne yaptığımı soruyorlar. Onlara toprağımı ektiğimi söylüyorum ve sonra orada olmalarına aldırış etmeden işime devam ediyorum."

Kaynak: AA