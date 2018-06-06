Filistinli cesur kız Temimi'nin erken tahliye talebine ret

Filistin'in cesur kızı 17 yaşındaki Ahed et-Temimi, zorla evine giren İsrail askerine tokat attığı için 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Temimi'nin savunma heyeti, İsrail Rimonim Cezaevi Erken Tahliye Komitesi'nden ceza indirimi ve erken tahliye talep etti. Komite ise talebi reddetti.

Temimi'nin "tehlikeli ideolojisi" olduğu iddiası

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in, Temimi hakkında asılsız bir tavsiye yaptı.

O tavsiye Temimi'nin tehlikeli bir ideolojisi olduğu ve caydırıcı olması açısından cezaevinde kalması gerektiği yönündeydi.

İsrail komiteleri Filistinli tutukluları bırakmıyor

İsrail hapishanelerindeki erken tahliye komiteleri çok nadiren Filistinli tutukluların cezasında indirim yapılmasını ve erken tahliye edilmelerine onay veriyor.

Komitelerin uygun görmesinin ardından kararın uygulanması için özel mahkemelerde onaylanması gerekiyor.

Ahed, 19 Aralık'tan beri gözaltında

İsrail askerleri, 8 ay hapis cezasına çarptırılan cesur kız Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde evinin avlusuna zorla giren İsrail askerine tokat attı.

Evine zorla girdiler, kendini savundu

O anların videosu yayımlandı. Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanıyor.

Videoda Ahed'in yanında görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konuldu, bir süre sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Cesaret Ödülüne sahip

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluştu.

Kaynak: AA