Filistinli cesur kız Temimi özgürlüğü için gün sayıyor

Kızının tutukluluk süresinin 19 Ağustos'ta biteceğini söyleyen Besim Temimi, erken tahliye beklediklerini açıkladı.

Baba Temimi'nin bu beklentisi İsrail'de uygulanan "Menheli" sisteminden kaynaklanıyor.

İsrail’de uygulanan "Menheli" sistemine göre İsrail Cezaevi Kurumu, tutuklular hakkında özel değerlendirmeden sonra cezalarda 21 gün indirime gidebiliyor.

İsrail Mahkemesi geçen Mart ayında Ahed Temimi'ye "İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak ve askere saldırmak" suçlamasıyla 8 ay hapis cezası vermişti.

Temimi 19 Aralık'ta gözaltına alınmıştı

İsrail askerleri, 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayınlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanıyordu. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuş, bir süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Temimi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan İsrail Askeri Cezaevi'nde tutuluyor.

Kaynak: AA, Filistin Haber Ajansı (SAFA)