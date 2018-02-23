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Filistinli bakan, Abbas'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sağlık durumunun kötüleştiği yönündeki haberleri yalanladı.

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Filistinli bakan, Abbasın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

İsrail basınında Abbas'ın ABD'deki Baltimore Hastanesinde tedavi gördüğü yönündeki haberleri değerlendiren Şeyh, "Abbas'ın sağlık durumu iyi. Sadece rutin kontrollerini yaptırdı, durumu gayet iyi." dedi.

Şeyh, Abbas'ın nerede olduğu ve kontrollerin ardından hastaneden ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili bilgi vermedi.

Devlet Başkanı Abbas hakkında son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği yönünde haberler gündeme gelmiş ancak ona yakın olan kişiler durumunun iyi olduğunu, mide ülseri olduğu için periyodik kontrolden geçmesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mahmud Abbas sağlık durumu
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