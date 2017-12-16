Filistinli 4 çocuk annesi Kavasimi'nin gözaltı süresi uzatıldı

ABD'nin Kudüs kararından bu yana Doğu Kudüs'ün ana kapılarından biri olan Bab El-Amud (Şam Kapısı) önünde İsrail güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı Filistinli 4 çocuk annesi Rıfka el-Kavasimi'nin (40) gözaltı süresi uzatıldı.

Kavasimi'nin kızı Ranin (21), annesinin dün Doğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin ana girişi olan Şam Kapısı civarında düzenlenen gösterilerde, İsrail güçlerinden çocukları korumaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.

Ranin, "İsrail polisine saldırmakla" suçlanan annesinin gözaltı süresinin 18 Aralık Pazartesi gününe kadar uzatıldığını söyledi.

Bu arada, Kudüs'teki Filistinli Esirlerin Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Assab da Rıfka el-Kavasimi'nin tutukluluk süresinin uzatılmasını eleştirdi.

Ebu Assab ayrıca ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki amacıyla yapılan gösterilere işaret ederek, "İlk günden bu yana Kudüs'te 45'i çocuk, 5'i kadın 115 kişi gözaltına alındı." bilgisini paylaştı.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ilan ettiği 6 Aralık Çarşamba gününden bu yana başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze sınırında protesto gösterileri başlamış, çıkan olaylarda yüzlerce Filistinli İsrail güçlerinin müdahaleleri sonucu yaralanmış, yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA