Filistinli 3 yaşındaki Youtube fenomeni

Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaşayan minik Fahuri'nin Youtube'da yayınlanan Filistin meselesi ve bölge sorunlarıyla ilgili konuşmalar yaptığı videoları milyonlarca kişi tarafından beğenerek izleniyor.

Küçük Filistinli, ülkesinin sorunlarına değinerek, Arap ülkeleri ve liderlerinin bunlar karşısındaki tutumunu eleştiriyor.

Önce babasının birkaç video koymasıyla izlenmeye başlanan Fahuri, daha sonra babasının adına "Fahuri TV" adıyla bir kanal açması sonucu meşhur oldu.

Milyonlarca kişi Fahuri'yi izliyor

Kısa sürede şöhret kazanan Fahuri'nin 2 ayda yaklaşık 50 bin takipçisi bulunurken, videoları milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Ayrıca babasının yönettiği Facebook sayfasında 200 bin takipçisi yer alıyor. Son olarak babasının Fahuri adına açtığı Twitter hesabı da 13 bin kişi tarafından takip ediliyor.

Fahuri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı başta olmak üzere çeşitli konulara parmak bastığı videolarda, Arap liderlerini eleştirirken, Filistin davasına destek veren Recep Tayyip Erdoğan'ı da unutmuyor. Erdoğan'ı çok seven Fahuri, videolarında ondan övgüyle bahsediyor.

Fahuri'nin babası Sair, AA muhabirine yaptığı açıklamada oğlunun kabiliyetini konuşmalarından ve yorumlarından anladığını, ayrıca Youtube'daki videoları izledikten sonra taklit etmesiyle bu alanda maharetli olduğunu fark ettiğini belirtti.

"Gazetecilik suç değil"

Sair, "Facebook'ta Ziyad'ın İsrail askerlerinin Filistin medya kurumlarını hedef alması ve bazılarını kapatmasıyla ilgili konuştuğu "Gazetecilik suç değil" başlığıyla bir video yayınladım. Videoya beğeni ve paylaşılma oranı karşısında şok oldum. Bu durum beni YouTube'da bir kanal açma fikrine sevk etti." dedi.

Oğlunun konuşmalarını çekip montajladıktan sonra yayınladığını kaydeden Sair, Ziyad'ın daha çok Filistin halkıyla ilgili meselelerde konuştuğunu belirterek, "Filistin halkı, sıcak bir bölgede yaşıyor. Siyasi durumlar hayatı sarıyor. Kudüs meselesi gibi. Çocuklarımızın Trump'ın kararından, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da neler olduğundan bihaber kalması mümkün değil." diye konuştu.

"Bizim küçüklerimiz bile siyasetçi"

Filistinli çocukların daha küçük yaşlardan itibaren etrafında neler olduğunu öğrenmesi gerektiğini ifade eden Sair, "Bizim küçüklerimiz bile siyasetçi. Siyaseti dünyadaki diğer çocuklardan çok daha fazla biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Oğlunun Erdoğan'a yönelik övgülerinden bahseden Sair, şunları söyledi:

"Ziyad'ın Trump'ı eleştirdiği video çok beğenildi. Medya araçlarında 'Filistinli çocuk, Trump'la alay ediyor' başlığıyla dolaştı. Videoyu Kudüs kararını açıklamadan önce çektik. Durumun ciddiyetini ve neticenin nasıl çıkacağını biliyorduk. Kimin bizim yanımızda duracağını da biliyorduk. Erdoğan o sıralar 'Kudüs, Filistin'in başkenti' dedi. Erdoğan'ın tutumu diğer Müslüman ve Arap liderlerinden çok daha netti. Bu nedenle Ziyad da konuşmalarında ondan özel olarak övgüyle bahsetti."

Çocuğuna Filistin halkının ve davasının yanında duranları öğrettiğini kaydeden Sair, "Daha önce Türkiye'yi hiç ziyaret etmedim. Ama Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı ziyarete geldiklerinde Filistin'i ne kadar sevdiklerini görüyoruz. Biz de onları seviyoruz. Bu sevgi karşılıklı." dedi.

AA