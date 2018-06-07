Filistin'in uluslararası örgütlere katılması için yeni anlaşmalar imzalandı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası örgütlere katılmak için idamın kaldırılması protokolünün de yer aldığı yeni 7 anlaşma ve sözleşme imzaladı.

Abbas'ın, Filistin'in tam üye olabilmesi için bu anlaşmaların işlemlerinin tamamlanması ve uygulamaya geçilmesi yönünde Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiği ifade edildi.

Haberde, söz konusu anlaşmaların detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşınmasına tepki olarak daha önce Filistin'in uluslararası örgütlere katılması için 22 anlaşma ve sözleşmeye imza atmıştı.

Filistin, 2012'de BM'deki "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne yükseltilmesinin ardından onlarca uluslararası örgüte katılmıştı.

Kaynak: AA