Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa: İsrail hesap vermelidir

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Nekbe’nin 70. yıl dönümünde ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve bunu protesto eden Filistinlilerin şehit edilmesinin ardından yaşananları değerlendirdi.

Dün yaşananları “cinayet” olarak niteleyen Mustafa, "Dün yaşananları ikili bir cinayet olarak görüyoruz. Bu cinayetin bir kolu; Gazze’de işgalci İsrail’in halkımıza uyguladığı katliamdır. Bu katliamda yaklaşık 60 şehidimiz var ve 2 bin 800’ün üzerinde yaralımız var. Bunun yanında halkımıza yönelik siyasi bir cinayet de işlendi dün. Bu da ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasıydı. Halkımız, sivil bir şekilde hiçbir silahı olmadan askeri araçlara, silahlara karşı göğüs gerdi ve Nekbe’nin, Büyük Felaket’in 70. yıl dönümünde bu kararı da protesto etti" diye konuştu.

Büyükelçi Mustafa, "Çünkü İsrail, kanun üstü bir varlık olduğunu düşünüyor. Bunun üzerine de halkımıza karşı sürekli şekilde bütün cinayetlerine devam ediyor. Bu yüzden İsrail, hesap vermelidir ve bunların hesapları sorulmalıdır İsrail’e" dedi.

Bölgede kötüleşen insani duruma dikkati çeken Büyükelçi Mustafa, "Gazze’de bir insani durum devam ediyor. Hastanelerimiz, hastaları artık kabul edemiyor. İlaçlar, tedavi malzemeleri bitti. Bugün şehitlerimiz defnedilecektir. Çok büyük bir öfke var halkımızda" ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye takdir ve teşekkür

Büyükelçi Mustafa, Türkiye ve Türk halkının gösterdiği duruştan övgüyle söz ederek, teşekkür etti.

Türkiye’nin hem devletiyle hem halkıyla, Filistin’deki olay ve gelişmeler karşısında her zaman canlı ve etkileşim içinde olduğunu belirten Mustafa, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye hükümetinin attığı adımlar, açık ve net şekilde Filistin halkının ve davasının yanında yer aldıklarını gösteriyor. Bu yüzden dünden itibaren gösterilen duruşlar, verilen mesajlar, hem bu cinayetleri kınamak için atılan adımlar hem de halkımızın insani zorluklarını, yüklerini hafifletmek açısından yapılan adımlar halkımız tarafından da sevgiyle, saygıyla karşılandı" dedi.

"Beyaz Saray’da yönetim İsrail ve Sionist diasporadır"

ABD’nin, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak Ortadoğu Barış Süreci’ndeki pozisyonunu kaybettiğini belirten Mustafa, "(ABD) işgalci İsrail’in yanında yer alarak gerçekçiliğini tamamen kaybetti. ABD, ne yazık ki tarihin doğru kısmında durmaktan vazgeçip yanlış kısımda durdu ve burada uluslararası toplumun, uluslararası hukukun bütün kurallarını çiğnedi" ifadelerini kullandı.

Kudüs’te dün yapılan töreni bir açılış töreni olarak görmediklerinin altını çizen Mustafa, büyükelçiliğin taşınmasının "yeni bir yerleşme" olduğunu anlattı:

"Biz dün yapılan töreni, bir açılış töreni olarak görmüyoruz, bir yeni yerleşme yapıldığını düşünüyoruz. Bu yüzden uluslararası hukukun da kurallarına göre, yerleşimler nasıl yasa dışı bir şey ise büyükelçilik ve o binasını da bir yerleşme olarak görüyoruz, yasa dışı görüyoruz. ABD, bu dönemde bir tavır sergiliyor sanki İsrail’in parçası gibi tam ortak olarak. Şunu hissediyoruz: Beyaz Saray’da yönetim İsrail ve Siyonist diasporadır. Çünkü dün BM Güvenlik Konseyi’nde bir kınama bildirisi çıkmasını da ABD engelledi. 14 devlet buna sıcak bakmasına rağmen, Amerika’nın girişimiyle bunu engellediler. Bu yüzden ABD’nin gerçekçiliğini kaybettiğini görüyoruz ve bundan sonraki barış süreçlerinde hiçbir şekilde ABD’nin tek başına olmasını kabul etmeyeceğiz."

Kaynak: AA