Filistin'e destek veren müzik grubundan Almanya'ya ambargo

Almanya'da her yıl yaz aylarında düzenlenen uluslararası müzik festivali Ruhrtriannale'e İskoç alternatif müzik grubu Young Fathers da davet edildi.

Ancak festival komitesi, 18 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivale katılacak grupla ilgili kriz yaratıcı bir karara vardı.

İskoç grubun Filistin'e destek vermesini bahane gösteren komite, Young Fathers'ın konser programını iptal etti.

Alman komite geri adım atmak zorunda kaldı

Festivalin sanat yönetmenlerinden Stefanie Carp iptal kararını, grubun Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi'ne (BDS) mesafeli durmadıkları nedeniyle aldıklarını duyurdu.

Büyük tepki toplayan bu karardan geri adım atmak zorunda kalan komite, İskoç grubu yeniden davet etti.

Fakat bu davet Young Fathers tarafından kabul görmedi. Grubun menajerlerinden James Stanson, yaşananların ardından konsere katılmayacaklarını söyledi.

Bir daha Almanya'da konser vermeyecek

Müzik grubu daha önce de komitenin, BDS Hareketi'yle aralarına mesafe koymalarına dair yaklaşımını “yanlış ve son derece hatalı” bulduklarını açıklamıştı.

Grup, yaşanabilecek benzer sıkıntılardan dolayı Almanya’da herhangi bir konsere çıkmama kararı aldıklarını açıkladı.

Kaynak: Euronews