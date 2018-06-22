Filistin'den Yahudi yerleşimcilerin cami baskınına 'tahrik' değerlendirmesi

Filistin yönetimi, Batı Şeria'daki El-Halil kentinde bulunan İbrahim Camii'ne baskın düzenleyip dini ritüellerini gerçekleştirmelerinin, Müslümanların duygularını tahrik ettiği ve bu tür uygulamaların siyasi çatışmayı dini çatışmaya dönüştüreceğini ifade etti.

İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'ın da katıldığı söz konusu baskından ve yansımalarından İsrail hükümeti sorumlu tutuldu.

Saldırının ardından İsrail yönetimi, camiyi ikiye bölmüştü

Dün akşam, bir grup Yahudi yerleşimci, hahamların ve Erdan'ın da katılımıyla İbrahim Camii'ne baskın düzenlemiş ve burada dini ritüellerini gerçekleştirmişti.

Yahudiler, 1994 yılına kadar belli saatlerde İbrahim Camii'nde bulunan "Hazreti İbrahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu. Baruch Goldstien isimli aşırı sağcı Yahudinin 25 Şubat 1994'te cami cemaati üzerine ateş açarak 29 Filistinliyi öldürmesi ve 125'ini yaralamasının ardından İsrail yönetimi, camiyi ikiye bölerek yüzde 45'ini Müslümanlara, yüzde 55'ini ise Yahudilere tahsis etmişti.

İbrahim Camii, El-Halil kentinin İsrail işgali altındaki Eski Belde'de bulunuyor ve burada 1500 İsrail askerinin himaye ettiği 400 Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Kaynak: AA