  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Filistin'den İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyan tasarıya tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti şeklinde tanımlayan yasa tasarısının "Uluslararası yasalarla insani ilkelere aykırı olduğu"nu savundu.

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Filistinden İsraili Yahudi devleti olarak tanıyan tasarıya tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail meclisinde (Knesset) hazırlık okuması onanan İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti şeklinde tanımlayan milliyetçilik yasa tasarısının "ırkçı rejimi desteklediği ve uluslararası yasalarla insani ilkelere aykırı olduğu"nu bildirdi.

İsrail'de "ırkçı" yasa tasarısı ilk oylamadan geçti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söz konusu yasa tasarısının "ırkçı ve ayrımcı rejimi sağlamlaştırdığı, Filistinlileri ve İsrail'de yaşayan Arapları ötekileştirdiği ayrıca uluslararası yasalar ve insani ilkelerle çeliştiği" vurgulandı.

Tasarının, Filistinlilerin hayatının her alanını olumsuz etkileyeceğine dikkat çekilen açıklamada, tasarının İsrail'in sınırlarını tanımlamadığı bunun da yerleşim birimlerini genişletme politikasıyla uyumlu bir şekilde ucunun açık olduğu belirtildi.

Knesset Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, yasa tasarısının 64 evet, 50 hayır oyuyla ilk okumasının yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yasa tasarısında, "İsrail'in, Yahudi halkının ulusal vatanı olarak konumunun ve Yahudi halkının vatanlarında kendi kaderini tayin hakkının pekiştirildiği", Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" şeklinde tanımlandığı ve resmi dilin İbranice olarak belirlendiği aktarılmıştı.

Tasarı ayrıca İbrani takvimin resmi takvim olmasını, bağımsızlık günü ve Yahudi bayramlarının da resmi tatil ilan edilmesini öngörüyor.

Kaynak: AA

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