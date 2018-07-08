  • 08 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.574
    EURO 5.374
  • BIST 98733.89
    ALTIN 184.509
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Filistin’den İsrail’e Yahudi yerleşim birimi uyarısı

Filistin’den İsrail’e Yahudi yerleşim birimi uyarısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Ölü Deniz (Lut Gölü) çevresinde yeni bir Yahudi yerleşim birimi inşa etme planı nedeniyle İsrail'e uyarıda bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Filistinden İsraile Yahudi yerleşim birimi uyarısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail makamları, 1967 sınırları çerçevesinde işgal altındaki Filistin toprakları sayılan Ölü Deniz’in kuruyan bölgelerindeki geniş alanları egemenliğine geçirmeye çalışıyor." denildi. 

Açıklamada, Yahudi yerleşim birimi inşa projeleri kapsamında İsrail hükümetinin bu alanlara kendisine ait devlet arazisi hükmü uyguladığına dikkat çekildi.

İsrail’in söz konusu projelerinin kınandığı açıklamada, İsrail’in bu çabalarının uluslararası hukukun açık ihlali ve yine İsrail’in Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile yaptığı anlaşmaları ihlallerinin uzantısı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail’in Lut Gölü çevresindeki projelerini uygulamaya geçirmesini engellemek için uluslararası camiaya acil müdahale çağrısında bulunuldu.

İsrail’in Haaretz gazetesi daha önce, İsrail hükümetinin, Ölü Deniz’in kuzeyindeki alanları “turistik” amaçlarla geliştirmek üzere 417 milyon Yeni İsrail Şekeli (yaklaşık 116 milyon dolar) değerinde bütçe ayrılması kararı aldığını açıklamıştı. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER