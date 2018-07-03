Filistin'den İsrail'e: Vergi yasası savaş ilanıdır

Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören tasarı İsrail parlamentosundan dün geçti.

İkinci ve üçüncü oylamalarda 87 milletvekilinden "kabul", 15'inden "ret" oyu alarak yasalaştı.

"Bu mevzu kırmızı çizgilerden biri"

Hükümet Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne İsrail'in Filistin'in vergilerinde kesintiye gitmesini kınayarak, bu adımın "tehlikeli" olduğunu söyledi.

"Filistin Devlet Başkanlığı bu kanunu Oslo'dan bu yana süregelen ilişkilerin temelini ihlal olarak görüyor. Bu kanunun yürürlüğe girmesi, Filistin'i bazı önemli kararlar almaya sevk edecektir. Çünkü bu mevzu, kimsenin dokunmasına veya ihlal edilmesine izin verilmeyecek kırmızı çizgilerdendir."

"Filistin halkının tarihini hedef alan saldırı"

Ebu Rudeyne'ye göre İsrail parlamentosunda onaylanan yasa Filistin'e karşı "savaş ilanı" anlamına geliyor.

"Filistin Devlet Başkanlığı gelecek toplantısında İsrail ile ilişkilerin seyrini değiştirecek tarihi bazı kararlar almayı görüşüyor. Çünkü bu adımı, İsrail'in Filistin halkının tarihini hedef alan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz."

Liberman sinyalini verdi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Ocak'ta Filistinli şehitler ve tutuklular için tahsis edilen ödeneğin kesilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlandığını duyurdu. İsrail parlamentosu, tasarının ilk oylamasını Mart'ta yaptı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994’te Paris Ekonomi Protokolü imzalanmıştı.

300 milyon dolar kesinti

Buna göre İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

Yeni yasayla bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA