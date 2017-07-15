Filistin'den İsrail yönetimine çağrı

Filistin hükümeti, İsrail yönetimine, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki uygulamaları durdurma çağrısı yaptı.

Hükümet sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, "Söz konusu keyfi ve zalim uygulamaların durdurulmasını, Mescid-i Aksa'nın açılmasını ve kutsiyetine halel getirilmemesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tarihi konumuna zarar verecek ve mevcut durumun daha da kötüleşmesine sebep olacak söz konusu uygulamaların büyük bir endişeyle takip edildiği belirtilen açıklamada, uluslararası kuruluşlar ile Arap ve İslam dünyası, bu uygulamaların durdurulması için her düzeyde acilen harekete geçmeye çağrıldı.

İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.