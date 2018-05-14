Filistin'den BMGK'ye acil toplantı çağrısı

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, 30 Mart'tan bu yana İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarında 100'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 11 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail'in, Gazze'de barışçıl gösteri düzenleyen Filistin halkına saldırısını ''en güçlü şekilde'' kınayan Mansur, İsrail'e bu saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu.

Filistin halkı için uluslararası koruma talebinde bulunan Mansur, BMGK'ye Gazze'deki ''korkunç katliama'' dikkati çekmek için mektup gönderdiklerini ve BMGK Başkanı ile de görüşeceklerini söyledi.

Mansur, Gazze'de katliam yaşanırken ABD'nin tek taraflı ve uluslararası hukuku ihlal ederek Kudüs'te büyükelçilik açmasının iki halk arasındaki ''nefret atmosferini'' de derinleştireceğini kaydetti.

Gazze'de yaşananların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve BMGK'nin görevinin barış ve güvenliği tesis etmesi olduğunu hatırlatan Mansur, ''İsrail'in Gazze'deki katliamına'' son vermek için BMGK'ye acil toplanma çağrısı yaptı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 52 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 410 Filistinliyi yaraladı.

Kaynak: AA