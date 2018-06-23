Filistin'den ABD'ye "sahte gerçekler üretmekten kurtulun" tepkisi

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve beraberindeki heyetin bölge ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler ile anlaşma hazırlıklarının sonuç getirmeyeceğini vurguladı.

"ABD heyetinin, siyasi manevralar yaparak ve tarihi çarpıtmaya çalışarak sahte gerçekler üretilebileceği vehminden kurtulması gerekiyor."

Rudeyne, ABD'nin bir Filistin devleti kurulmasını engellemek için alternatif siyaset ve projeler üretmeyi bırakması gerektiğinin altını çizdi.

Ebu Rudeyne, gerçek barışın, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanacağını işaret etti. Bu bağlamda iki devletli çözümü öngören uluslararası kararlara bağlılığı hatırlattı.

"Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planı görüşmek üzere Ortadoğu turuna çıkan Kushner ve Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, salı gününden itibaren Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

