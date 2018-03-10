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Buradasınız : » » Filistin'den ABD'nin "Gazze toplantısı" davetine ret

Filistin'den ABD'nin "Gazze toplantısı" davetine ret

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Mecdelani, ABD'nin Gazze'deki ekonomik durumu görüşmek üzere Beyaz Saray'da toplantı davetini reddettiklerini açıkladı.

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Filistinden ABDnin &quot;Gazze toplantısı&quot; davetine ret

"Filistin'in Sesi" radyosuna konuşan Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Mecdelani, söz konusu toplantının insani kaygılarla değil, Filistin davasını saf dışı bırakma projesi kapsamında gerçekleştirileceğini ifade etti. Mecdelani, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların kaynağının İsrail'in uyguladığı abluka olduğunu vurguladı.

"Gazze krizi ekonomik değil siyasi çözüm gerektiriyor"

Gazze'de ekonomik çözümlerden bahsetmenin yerine ablukanın sonlandırılması gerektiğinin altını çizen Mecdelani, "Gazze krizi ekonomik değil siyasi çözüm gerektiriyor" dedi.

Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Greenblatt, "Gazze'de yaşanan krize çözüm bulmak için Beyaz Saray'da 'Beyin fırtınası' adı altında bir toplantı düzenleneceğini" belirtmişti.

ABD, İsrail'in 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden uyguladığı abluka nedeniyle insani krizin yaşandığı Gazze'yi destekleme yollarının ele alınması için 13 Mart'ta Beyaz Saray'da bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.

Yapılan son istatistiklere göre yaklaşık 2 milyon Filistinlinin bulunduğu Gazze'de, nüfusun yüzde 80'i fakirlik seviyesinin altında yaşıyor. Bölgedeki işsizlik oranının ise yüzde 46'ya ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: filistin, ahmed mecdelani, abd
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