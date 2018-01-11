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Buradasınız : » » Filistin'deki gösterilerde 2 çocuk hayatını kaybetti

Filistin'deki gösterilerde 2 çocuk hayatını kaybetti

Gazze'de, ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu öldürdü 3 kişiyi de yaraladı.

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Filistindeki gösterilerde 2 çocuk hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, Gazze'de protesto edildi. El-Beric Mülteci Kampı'nın doğusundaki gösteriye İsrail askerleri sert müdahalede bulundu.

16 yaşındaki Filistinli çocuk İsrail askerlerinin kurşunuyla göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Nablus yakınlarındaki gösteride de 16 yaşındaki başka bir çocuk İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Olaylar sırasında 3 Filistinli de yaralandı.

Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Olayların başından bu yana 14 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürüldü.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Batı Şeria, kudüs, israil
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