Filistin'de yerel seçim tarihi açıklandı

Ramallah'taki kabine toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın onayıyla Filistin'de yerel seçimlerin 13 Mayıs 2017'de yapılmasına karar verildi.

Açıklamada, seçimin milli bir görev olduğu ve halkın kendi temsilcilerini seçme hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas, 26 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Filistinli taraflar arasında uzlaşı sağlanmadan yapılacak herhangi bir seçime katılmayacağını ifade etmişti.

Filistin yönetimi ile Hamas arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, Filistin hükümetinin aldığı bu seçim kararının sadece Batı Şeria'da uygulanmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yerel seçimlerin geçen yıl 8 Ekim'de yapılması planlanırken, Filistin Yüksek Adalet Mahkemesi 3 Ekim'de aldığı kararla Gazze Şeridi'ni seçimlerin dışında bırakmıştı. Bakanlar Kurulu da bunun üzerine Filistin genelinde seçimlerin ertelenmesine karar vermişti.

Filistin'de son yerel seçim 2012'de Batı Şeria'daki 340 seçim bölgesinde gerçekleştirilmişti. Hamas, Gazze Şeridi'nde seçim yapılmasını reddetmiş ve seçime katılmamıştı.

Hamas ve Fetih hareketlerinin birlikte girdiği son seçim ise 2006 yılında yapılmış, seçimi Hamas kazanmıştı. AA