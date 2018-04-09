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Filistin'de şehit sayısı 32'ye yükseldi

Filistin'in Gazze sınırında 30 Mart'ta düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu. Şehit sayısı 32'ye yükseldi.

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Filistinde şehit sayısı 32ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli Kudeyh tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus beldesi nüfusuna kayıtlı Kudeyh'in hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 32'ye yükseldi.

Sınırdaki barışçıl gösterilere İsrail'in orantısız güçle müdahalesinde birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850'den fazla Filistinli de yaralandı.

Gazze'deki hastanelerde tedavileri devam eden bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin, büyük dönüş yürüyüşü
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