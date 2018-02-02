Filistin'de ABD'nin Kudüs kararına karşı gösteriler devam edecek

Hamas sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkının, tüm topraklarını işgalden kurtarana ve özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelesini sürdüreceğini ve haklarını ihlal edecek herhangi bir kararın geçmesine izin vermeyeceğini kaydetti.

Kasım, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı düzenlenen gösteriler geçici bir ayaklanma değildir ve tüm Filistin topraklarında devam edecek." ifadesini kullandı.

Sözcü Kasım, Filistin uzlaşısının, Filistin davasının tasfiye edilmesi planlarına karşı koymanın garantisi olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

AA