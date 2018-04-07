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Buradasınız : » » Filistin yönetiminden uluslararası topluma Gazze çağrısı

Filistin yönetiminden uluslararası topluma Gazze çağrısı

Filistin yönetimi, Gazze'de yaşananlardan dolayı İsrail'i kınayarak, uluslararası toplumdan silahsız Filistin halkının korunmasını talep etti.

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Filistin yönetiminden uluslararası topluma Gazze çağrısı

Filistin Haber Ajansı WAFA'da geçen haberde, "Devlet Başkanlığı, halkın barışçıl gösterilerine karşı işgal kuvvetlerinin yürüttüğü katliam operasyonlarını sert bir şekilde kınamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve Avrupa Birliğindeki temsilcilerinden uluslararası tüm tarafların harekete geçmesi için acil çalışma yapmasının istendiği, işgal kuvvetlerinin suçsuz ve silahsız insanları taammüden öldürdüğü aktarıldı.

Uluslararası topluma İsrail vahşetinin durdurulması için çağrıda bulunan Filistin yönetimi, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumdan işgal ordularına karşı silahsız Filistin halkının himaye edilmesini talep etti.

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterilerin İsrail'in tehditlerine rağmen mayıs ortalarına dek sürmesi bekleniyor.

Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana 29 Filistinli şehit edilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: filistin, gazze, israil
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