Filistin yönetiminden bayramda "gösteri" yasağı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vilayetlerden sorumlu yardımcısı İsmail Cebr, "Vatandaşların kendilerini ifade etme haklarına ve kanunların işleyişine saygı duyularak, mevcut şartlar dolayısıyla vatandaşların günlük işlerinin kolaylaştırılması ve bayram döneminde hayatın normal akışının bozulmaması için yürüyüş ve gösterilere izin verilmeyecek." dedi.

Cebr, söz konusu dönem sona erdiğinde yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Abbas, Gazze ile ilgili yeni kararlar alınacağını söylemişti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Filistin hükümeti, Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 kesintili ödüyor. Memurlar geçen aydan bu yana maaş alamıyor.

Filistin hükümetinin Gazze'ye yönelik yaptırımlarına tepki amacıyla Gazze'de ve Batı Şeria'da gösteriler düzenliyor.

Kaynak: AA