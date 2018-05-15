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Filistin, Yahudi yerleşim birimlerini Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyacak

Filistin yönetimi, Gazze sınırındaki olayların ardından, Yahudi yerleşim birimlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmasının da yer aldığı bir dizi karar aldı.

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Filistin, Yahudi yerleşim birimlerini Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyacak

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze sınırındaki gösterilerde yaşananların ardından Filistin yönetimince alınan kararlara ilişkin bilgi verdi.

Ureykat, Filistin yönetiminin, "Yahudi yerleşim birimleri inşasını resmi olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşımaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) olağanüstü toplantıya çağrılmasına, Filistin'in uluslararası ajanslara üye olmasına, Filistin Ulusal Konsey'nde alınan kararın uygulanması ve Filistin-İsrail ilişkilerinin sınırlandırılması için FKÖ Merkez Komitesi, Yönetim Kurulu ve hükümet üyelerinden oluşacak bir komite kurulmasına" karar verdiğini duyurdu.

Filistin Ulusal Konseyi 3 Mayıs'ta, FKÖ Yönetim Kurulunu "1967 sınırlarında Filistin devletini tanıyıncaya, Doğu Kudüs'ün ilhakı kararı ve yerleşim birimleri inşasını durduruncaya kadar" İsrail'in tanınmasını askıya almakla görevlendirmişti.

Filistin yönetimi dün Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda toplanmıştı.

Kaynak: AA

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