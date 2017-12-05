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Buradasınız : » » Filistin ve Kudüs’ün işgalinin 100'üncü Yılı

Filistin ve Kudüs’ün işgalinin 100'üncü Yılı

Filistin topraklarındaki İsrail işgali ve işgalden bu yana bölgede yaşanan gelişmeler, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenecek sempozyumda ele alınacak.

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Filistin ve Kudüsün işgalinin 100üncü Yılı

Filistin, bir asırdır zulüm görmeye devam ediyor.

Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarının, Balfour Deklarasyonu ile önce İngiltere ardından İsrail tarafından işgalinin 100’üncü yılı İstanbul’da Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı’nın düzenleyeceği sempozyumda ele alınacak.

Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı’nın yaptığı açıklamada; sempozyum, emperyalist güçlerin Filistin bölgesine dair emelleri ve 'Ortadoğu'da Batı çıkarlarını koruyacak bir 'tampon devlet'in kurulması fikri etrafında gerçekleştirilecek.

Beytü'l Makdis'te Batı Sömürgeciliği: "Tampon Devlet"

Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde düzenlenecek sempozyuma, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine çalışma yapan, yurt içi ve yurt dışından birçok kurum ve kuruluş da destek verecek.

Geçen yılki teması Osmanlılar ve Beytülmakdis olan sempozyumun bu yılki teması, "Beytü'l Makdis'te Batı Sömürgeciliği: Tampon Devlet ” olacak.

Sempozyum, Vakfın kurucusu ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdülfettah Al-Avaisi’nin konuşması ile başlayacak.

Sempozyumda, Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarının önce İngiltere, ardından İsrail tarafından işgali ve geçen sürede yaşanan olaylar, tarihi derinliği ile alanlarında uzman isimlerin tebliğlerinde ele alınacak.

Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu’nun 17'ncisi, 10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, israil, filistin, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı, Balfour Deklarasyonu
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