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Filistin Uzlaşı Hükümeti üyeleri yarın Gazze'ye gidiyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Hamas lideri Heniyye'nin telefon görüşmesinde, Filistin Uzlaşı Hükümeti üyelerinin yarın Gazze'ye gitmesi konusu ele alındı.

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Filistin Uzlaşı Hükümeti üyeleri yarın Gazzeye gidiyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Uzlaşı Hükümeti üyelerinin yarın Gazze'ye gitmesiyle ilgili Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi yaptı.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin görüşmesinde, Filistin Uzlaşı Hükümeti üyelerinin yarın Gazze'ye gitmesi ve Bakanlar Kurulunun salı günü Gazze Şeridi'nde toplanması konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Abbas ve Heniyye, Filistin'de hakim olan olumlu havanın yanı sıra ulusal birliğin yeniden tesis edilmesine yardımcı olacak yatırımların yapılması konularını da görüştü.

Gazze'de 2007'den bu yana kontrolü elinde bulunduran Hamas ile Ramallah'taki Filistin yönetimi arasındaki siyasi uzlaşı arayışları çerçevesinde Hamas, 17 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki İdari Komitenin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah da geçen salı günü uzlaşı hükümetinin Gazze'de görevi teslim almaya başladığını açıklamıştı. Öte yandan Filistin Uzlaşı Hükümeti üyelerinin yarın Gazze'ye gitmesi ve Bakanlar Kurulunun salı günü burada toplanması bekleniyor.

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