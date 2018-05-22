Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in katliamlarıyla ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etti.
Maliki, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden gecikmeden soruşturma açılmasını istedik." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Filistin, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in katliamlarıyla ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etti.
Maliki, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden gecikmeden soruşturma açılmasını istedik." dedi.
Ayrıntılar geliyor...