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Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu

Filistin, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.

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Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in katliamlarıyla ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etti.

Maliki, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden gecikmeden soruşturma açılmasını istedik." dedi. 

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Etiketler: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Lahey, israil, filistin
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