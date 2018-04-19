Filistin Ulusal Konseyi üye eksiklerine rağmen toplanacak

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ile Fetih hareketi heyetleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen diyalog dün akşam sona erdi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerde, bu ay sonunda yapılması planlanan Filistin Ulusal Konseyi Toplantısı'nın ertelenmesini ve tüm grupları bir araya getirecek ulusal konsey toplantısı için çalışmalara devam edilmesini istedikleri belirtildi.

Açıklamada, heyetler arasında Filistin Ulusal Konseyi Toplantısı'nın ertelenmesi konusunda bir anlaşmaya varılamaması üzerine FHKC'nin toplantıya katılmama kararı aldığı belirtildi.

FHKC'nin, tüm grupları bir araya getirecek ulusal konsey toplantısı için çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi'nden 7 Mart'ta yapılan açıklamada, Filistin Ulusal Konseyi Toplantısı'nın 30 Nisan'da yapılacağı belirtilmişti.

FKÖ Yürütme Komitesi üyesi Ahmed Mecdelani de toplantıya Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin katılmayacağını açıklamıştı.

Filistin Ulusal Konseyi

Yurt içi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyi'nin Yönetim Kurulu, Hamas ile İslami Cihad Hareketi dışındaki Filistinli gruplardan oluşuyor.

FKÖ'nün programını, planlarını ve siyasetini belirleyen Konsey'in, örgütün yıllık çalışmalarını raporlama, komitelerin önerileri ve ekonomik göstergelerini inceleme ve değerlendirme görevi bulunuyor.

Filistinli grupların, bağımsız vekillerin ve Batı Şeria ile Gazze'deki Filistin yönetimine bağlı milletvekillerinin üyesi olduğu konseyde Hamas ile İslami Cihad yer almıyor.

Kaynak: AA