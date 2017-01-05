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Buradasınız : » » Filistin Ulusal Konseyi toplantısına Hamas da katılacak

Filistin Ulusal Konseyi toplantısına Hamas da katılacak

Hamas, Filistinliler için birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla 10-11 Ocak'ta Beyrut'ta yapılacak olan Ulusal Konsey toplantısına katılacağını bildirdi.

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Filistin Ulusal Konseyi toplantısına Hamas da katılacak

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun'dan gelen "hazırlık komitesi toplantısına katılım davetinin" Hamas yönetimi tarafından değerlendirildiği ve toplantıya katılınması yönünde karar alındığını duyuruldu.

Açıklamada, "Filistinli gruplar arasında birliğin güçlendirilmesi ve uzlaşı anlaşmasının uygulanması, bölünmüşlüğe son verilmesi çerçevesinde 10-11 Ocak tarihlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek toplantıya katılım kararı alındı." ifadesi kullanıldı.

Yurt içi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyinin yönetim kurulu üyeleri, Hamas ile İslami Cihad dışındaki Filistinli grupları kapsıyor.

Etiketler: filistin, Ulusal Konsey, hamas, Katılım
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