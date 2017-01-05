Filistin Ulusal Konseyi toplantısına Hamas da katılacak

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun'dan gelen "hazırlık komitesi toplantısına katılım davetinin" Hamas yönetimi tarafından değerlendirildiği ve toplantıya katılınması yönünde karar alındığını duyuruldu.

Açıklamada, "Filistinli gruplar arasında birliğin güçlendirilmesi ve uzlaşı anlaşmasının uygulanması, bölünmüşlüğe son verilmesi çerçevesinde 10-11 Ocak tarihlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek toplantıya katılım kararı alındı." ifadesi kullanıldı.

Yurt içi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyinin yönetim kurulu üyeleri, Hamas ile İslami Cihad dışındaki Filistinli grupları kapsıyor.