Filistin Ulusal Halk Konseyi yarın toplanacak

Filistin Ulusal Halk Kongresi adı altında birleşen Filistinli gruplar ve otoriteler, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Ulusal Konseyi yarın toplantı düzenleyecek.

Gazze'deki Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konseyin toplanmasında ısrarcı olduğunu söyledi. Birçok kişinin itirazına ve Batı Şeria'daki İsrail işgaline rağmen "yüzyılın anlaşması" olarak sunulan proje hayata geçirilmek isteniyor.

Bahr, Yasama Meclisi'nin Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap parlamentolarına acil mektup gönderdiğini söyledi. Oturumun Filistin'deki bölünmeyi derinleştirmesi ve "yüzyılın anlaşması" projesinin kabul edilmesi gibi riskler taşıdığını vurguladı.

Ramallah'ta yarın gerçekleşmesi planlanan oturumun yasal ve milli olmadığını, ulusal konsensüse de aykırı olduğunu söyleyen Bahr, toplantının sonuçlarının Filistinli gruplar için bağlayıcı olmayacağına dikkat çekti.

Temel hedef Filistinlilerin birliği

Mescid-i Aksa Hatibi İkrime Sabri, Filistin birliğinin temel hedef olduğunu vurguladı. Sabri, geçmişte olduğu gibi bugün de Filistinlilerin birleşmesi çağrısı yaptı.

Sabri, Filistin'in herkesin, kişisel ve parti çıkarlarının üstünde olduğunu söyledi.

Hamas ve Fetih uzlaşısında rol oynayan Katolik rahip Manuel Musellem de "Seçilmemiş bir konseyin Filistin halkı hakkında hayati kararlar alması ve Ramallah'ta toplanması uygun değil" dedi.

"Yüzyılın anlaşması" yeni Oslo

Filistinliler olarak ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tuzağına düşmekten endişe ettiklerini söyleyen Musellem, "Yüzyılın anlaşması adı altında yeni Oslo imzalanacak" diye konuştu.

Hamas yöneticilerinden Salah Berdevil ise FKÖ'nün, demokratik temelde, tüm Filistinlileri temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılmasını istedi.

Filistin Ulusal Konseyi'nin yarın Ramallah'ta başlaması planlanan oturumları 3 Mayıs'a kadar devam edecek.

Yurt içi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyi'nin yönetim kurulu, Hamas ile İslami Cihad Hareketi dışındaki Filistinli gruplardan oluşuyor.

ABD Başkanı Trump'ın Filistin tarafı için ağır şartlar içeren "yüzyılın anlaşması" isimli bir bir projeyi Filistin-İsrail barışı için taraflara sunduğu öne sürülüyor. Söz konusu girişimin şartları arasında Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını da öngördüğü iddia ediliyor.

Kaynak: AA