Filistin tasarısı BM Genel Kurulu'ndan geçti

Türkiye'nin yoğun girişimlerinin ardından Cezayir'in de desteğiyle Filistin tasarısını görüşmek üzere Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, özel oturumda toplandı.

Oturumda, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşüldü ve oylamaya sunuldu.

İsrail Gazze'de aşırı güç kullandığı için kınandı ve Filistin halkı için koruma talep eden tasarı 120 oyla kabul edildi. 8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldı.

ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden kararda Hamas'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifi Genel Kurul'da kabul edilmedi.

Kararda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden 60 gün içerisinde Filistinli sivillerin güvenliği ve refahı için yapılması gerekenlerin yer aldığı rapor isteniyor.

Tasarı, İsrail'in orantısız güç kullanımını durdurmasını ve Gazze'deki ablukanın kaldırmasını öngörüyor.

Ayrıca işgal altındaki Filistinlilerin güvenliğinin sağlanması için de öneriler sunulması çağrısı yapıyor.

Genel Kurul kararlarının yasal olarak bağlayıcılığı yok ancak ülkelerin görüşünün yansıtılmasını sağlıyor.

Genel Kurul öncesi, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden İsrail'e ciddi bir uyarı geldi.

Örgüt, İsrail'in Gazze'de göstericilerin ölümüne neden olan aşırı güç kullanımının savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde, İsrail kurşunlarına direniyor.

İsrail askerleri, 120'den fazla Filistinliyi şehit etti, 14 bine yakın Filistinliyi de yaraladı. Gösterilerde yaralananların 1191'i çocuk, 471'i kadın.

Kaynak: TRT Haber, AA