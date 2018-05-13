Filistin sağlık ekibinin Gazze'ye girişine İsrail engeli

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde görev yapan sağlık ekiplerine destek vermeleri amacıyla, Sağlık Bakanı Cevad Avvad tarafından oluşturulan ekibin Gazze'ye girmesi için gerekli iznin İsrail tarafından verilmediği" belirtildi.

Hükümete bağlı sağlık ekiplerinin Gazze'ye girişlerine izin verilmesi için, uluslararası toplumdan destek istenilen Bakanlık açıklaması şöyle:

"Bu, yaralı ve hastaların tedaviden mahrum kalmalarını istemektir. Bu kişilerin tedavi için Gazze'den Batı Şeria'ya geçmelerine izin verilmediği gibi sağlık ekiplerinin de devlet hastanelerinde görev yapmak üzere Gazze'ye girmelerine izin verilmiyor."

İsrail makamları Gazze Şeridi'nde yaralanan Filistinlilerin tedavi için Batı Şeria veya İsrail'e nakline izin vermiyor.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek için 14 Mayıs'ta, Nekbe'nin (büyük felaket) 70. yılı münasebetiyle de 15 Mayıs'ta geniş katılımlı gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail sınırına yakın 5 noktasında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenleniyor.

Kaynak: AA