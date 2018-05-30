Filistin müftüsünden Kudüs çağrısı

Filistin müftüsü Şeyh Hüseyin, Fas’ın kuzeyinde yer alan Tanca kentinde düzenlenen bir programda konuştu.

Hüseyin, "Arap ve İslam ülkeleri, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan ülkelerle ilişkilerini kesmekle tehdit etmişlerdi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve buna destek veren diğer ülkelerin bu kararı uygulamasının zamanı gelmiştir." dedi.

Alınan kararın uygulanması durumunda bölgedeki durumun Filistin halkının lehine döneceğini vurgulayan Hüseyin, “Filistin’i tasfiye etmeye yönelik tüm girişimlere karşı bugün çok daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Filistin meselesi Arap ve İslam aleminin en önemli meselesi olarak kalmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin, Müslümanların ve Arapların yanı sıra özgür dünyadan da Kudüs’ü çokça ziyaret etmelerini talep ederek, "Bu ziyaretler işgalci Siyonistleri tanımak için değil, söz konusu ziyaretlerin amacı Mescid-i Aksa’da namaz kılmak ve bu toprakların kimliğini vurgulamak içindir." diye konuştu.

ABD, Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından, yeni büyükelçilik binası 14 Mayısta yapılan resmi törenle açılmıştı.

ABD’nin büyükelçiliğini taşımasının ardından, Guatemala ve Paraguay da büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımıştı.

Abluka altındaki Gazze sınırında ABD büyükelçiliğinin açıldığı gün, hem büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması hem de Nekbe'yi (Büyük Felaket) anmak için düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

Kaynak: AA