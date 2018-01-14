Filistin Merkez Konseyi toplantısı Ramallah'ta başladı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde başlayan toplantıya, Filistin Merkez Konseyinin 110 asil üyesinden 90’ı ve 350 dolayında Filistinli yetkili katıldı.

Toplantıda Hamas ile Filistin İslami Cihad hareketleri yer almadı. Fetih hareketinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerindeki bazı yetkilileri ise ABD’nin Kudüs Başkonsolosunun davet edilmesi nedeniyle toplantıyı boykot edeceklerini duyurdu.

Fetih hareketinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti bölge sekreteri Nur Ebu er-Rab, “Batı Şeria’nın bölge sekreterleri, ABD’nin Kudüs Başkonsolosunun toplantıya davet edilmesi nedeniyle toplantıyı boykot ederek katılmama kararı aldı.” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, ABD yönetiminin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasının ardından, "ABD’li yetkililerle görüşmeyeceği" yönündeki sözlerini anımsatan Ebu er-Rab, “ABD’nin Başkonsolosunun toplantının açılış oturumuna davet edilmesi kabul edilemez. Dolayısıyla Filistin yönetimine toplantıya katılmayacağımızı bildirdik.” diye konuştu.

Yeni dönem sonuç bildirgesi yayımlanacak

Yarın da devam edecek Filistin Merkez Konseyinin, 28'inci dönem çalışma toplantısının yeni dönem sonuç bildirgesini yayımlaması bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Merkez Konseyinin stratejik sorunları tartışma ve Kudüs'ü korumak için kritik kararlar almak üzere dönem çalışmalarını başlatacağını duyurmuştu.

Filistin Merkez Konseyinin 27'inci dönem çalışmaları son olarak 2015'te Ramallah kentinde yapılmıştı.

FKÖ Siyasi Komitesi, Filistin Merkez Konseyi toplantısında tartışılmak üzere tavsiye niteliğinde 19 maddelik bir belge yayımlamıştı. Belgedeki en önemli başlıklar arasında "İsrail, Filistin devletini tanıyıncaya kadar FKÖ'nün İsrail'i tanımasının askıya alınması, Tel Aviv yönetimiyle ekonomik, siyasi ve güvenlik ilişkilerinin sınırlandırılması ve 'Filistin yönetimi' aşamasından 'işgal altındaki devlet' aşamasına geçilmesi için plan yapılması" yer almıştı.

Trump'ın Kudüs kararına verilecek yanıtlar tartışılacak

Filistin Merkez Konseyi'nin, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenlediği toplantıda, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararına verilecek yanıtların tartışılması bekleniyor.

Arap Birliğinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2002'de düzenlediği zirvede, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması, Filistinli mültecilerin sorununa adil çözüm bulunması, İsrail'in, Suriye'de Golan Tepeleri ile Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi, karşılığında da Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması ve ilişkilerini normalleştirmesini" öngören Arap Barış Planı kabul edilmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini belirtmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA